London (dpa) - Justin Bieber hat in London ein Konzert unterbrochen, weil er nach Angaben seines Managers mit Atemproblemen kämpfte. Er sei hinter der Bühne und werde behandelt, erklärte Biebers Manager den Fans in der O2-Arena, wie ein Video im Internet zeigte. Der kanadische Sänger habe sein Konzert nach 20 Minuten Pause beendet und sei dann in eine Klinik gebracht worden, schrieb das US-Promiportal «TMZ.com». Bieber stellte ein Foto ins Netz, das ihn oben ohne und mit Kopfhörern in einem Bett zeigte, bestätigte einen Krankenhausaufenthalt aber zunächst nicht ausdrücklich.

