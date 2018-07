Hamburg (dpa) - Schauspielerin Eva Longoria (37) möchte nicht selbst in die Politik gehen - darüber schreiben aber schon. Sie sitze an ihrer Examensarbeit in Politikwissenschaft:

«Ich werde ständig unterschätzt», sagte sie in einem Interview mit der Zeitschrift Gala. Longoria ist durch ihre Rolle in der TV-Serie «Desperate Housewives» bekannt geworden. Dort spielte sie die Gabrielle. «Niemand glaubt, dass ich politisch gebildet bin und gerade meinen Universitätsabschluss mache.» Das Thema von Longorias Examensarbeit sei die Ausbildung von Latinas in den USA.