Berlin (dpa) - Beim FDP-Bundesparteitag an diesem Wochenende zeichnet sich ein hartes Ringen um die Spitzenplätze im Präsidium ab. Ohne Gegenkandidat tritt Wirtschaftsminister Philipp Rösler für zwei weitere Jahre als Bundesvorsitzender an. Er war 2011 in Rostock mit rund 95 Prozent gewählt worden.

Interessant ist, ob Rösler am Samstag bei seiner Wiederwahl vergleichbar gut abschneidet. Der 40-jährige Vizekanzler hatte Ende Januar den Machtkampf gegen Fraktionschef Rainer Brüderle gewonnen. Der 67-Jährige wird am Sonntag im Berliner Hotel Estrel als Spitzenkandidat die Marschroute für den Bundestagswahlkampf abstecken.

Für die drei Stellvertreter-Posten von Rösler gibt es vier Bewerber. Als gesetzt gelten der nordrhein-westfälische Landeschef Christian Lindner und Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Um den dritten Vize konkurrieren Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow und die baden-württembergische Landesvorsitzende Birgit Homburger. Der Verlierer könnte Beisitzer werden.

Um die drei Beisitzerplätze im Präsidium wird hart gekämpft. In dieses Rennen steigt nun Gesundheitsminister Daniel Bahr ein. «Ich will dazu beitragen, dass die FDP sich mehr mit dem politischen Gegner als mit sich selbst beschäftigt», sagte der 36-Jährige am Donnerstag zu «Spiegel Online».

Bahrs Kandidatur schmälert die ohnehin geringen Chancen von Entwicklungsminister Dirk Niebel, sich im Präsidium zu halten. Ihm verübeln viele in der Partei seine heftigen Attacken gegen Rösler vor der Niedersachsen-Wahl. Niebel halte aber an seiner Kandidatur fest, hieß es am Donnerstag in seinem Umfeld.

Der FDP-Spitzenkandidat im Südwesten für die Bundestagswahl wehrt sich: «Ich habe niemanden verraten», sagte Niebel der «Bunten». Das Arbeitsverhältnis zu Rösler sei ordentlich. «Dicke Freunde waren wir nie, das ist aber auch nicht nötig.»

Ebenfalls ins Präsidium will der schleswig-holsteinische Fraktionschef Wolfgang Kubicki. Gerüchteweise könnte auch die Hamburger Vorzeige-Liberale Katja Suding antreten. Drinnen bleiben dürfte der hessische Landesvorsitzende Jörg-Uwe Hahn. In Hessen wird am 22. September zeitgleich zum Bundestag der Landtag gewählt. Generalsekretär soll Röslers Vertrauter Patrick Döring bleiben, Schatzmeister der Haushaltsexperte Otto Fricke.

Auf dem Parteitag wird auch eine lebhafte Debatte über die von der FDP-Spitze gewollte Öffnung der Liberalen bei Mindestlöhnen erwartet. Ihr Wahlprogramm will die FDP aber erst im Mai bei einem weiteren Parteitag in Nürnberg beschließen.

