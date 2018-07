Washington (AFP) Nahezu alle US-Großbanken haben den jüngsten Stresstest bestanden. Bei einem Stresstest von 18 Großbanken fiel lediglich die unter staatlicher Kontrolle stehende Ally Financial, der frühere Finanzdienstleister von General Motors, durch, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag meldete. Ally war in der Absatzkrise vom US-Staat mit 17 Milliarden Dollar unterstützt worden; der Staat hält noch immer 70 Prozent an dem Finanzunternehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.