Vatikanstadt (AFP) Die im Vatikan versammelten Kardinäle wollen noch am Freitag einen Termin für den Beginn des Konklaves zur Wahl eines neues Papstes festlegen. Der Zeitpunkt werde am Nachmittag bekannt gegeben, teilte der Vatikan mit. Der bisherige Papst Benedikt XVI. hatte am Donnerstag vor einer Woche sein Amt aus Altersgründen niedergelegt.

