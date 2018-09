Hanoi (AFP) Bei einem Zusammenstoß zweier Busse sind in Vietnam am Freitag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Etwa 50 weitere seien bei dem Unfall in der Küstenprovinz Khanh Hoa verletzt worden, teilte die Polizei mit. Wie viele Menschen in den Bussen reisten, war demnach unklar. Auch die beiden Busfahrer seien bei dem Unglück ums Leben gekommen. Ausländer waren den Angaben zufolge nicht betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.