Berlin (AFP) Der frühere FDP-Generalsekretär Christian Lindner ist neuer stellvertretender Parteivorsitzender der Liberalen. Die Delegierten des Parteitags in Berlin wählten den Chef des Landesverbands Nordrhein-Westfalen am Samstag in Berlin mit 77,8 Prozent der gültigen Stimmen zum Stellvertreter von Parteichef Philipp Rösler. Lindner hatte Ende 2011 seinen Posten als Generalsekretär der Bundespartei auch wegen Differenzen mit Rösler aufgegeben.

