Berlin (AFP) Die Delegierten des FDP-Parteitags haben mit großer Mehrheit eine vollständige Gleichstellung eingetragener Partnerschaften mit der Ehe noch vor der Bundestagswahl im Herbst gefordert. Die rund 660 Delegierten nahmen einen entsprechenden Antrag des FDP-Vorstands am Samstag in Berlin bei 17 Gegenstimmen an. Darin bittet der Parteitag die FDP-Führung und die Bundestagsfraktion, Verhandlungen mit dem Koalitionspartner Union aufzunehmen. Die Gleichstellung müsse noch in dieser Wahlperiode erfolgen.

