Berlin (AFP) Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) ist am Samstag mit großer Mehrheit in ihrem Amt als Vizechefin der FDP bestätigt worden. Auf die bayerische Politikerin entfielen bei der Abstimmung auf dem Parteitag in Berlin 539 von 644 gültigen Delegiertenstimmen. Das entsprach 83,7 Prozent. 74 Delegierte stimmten mit Nein, 31 enthielten sich. Bei ihrer Wahl zur Stellvertreterin von FDP-Chef Philipp Rösler hatte Leutheusser-Schnarrenberger vor zwei Jahren noch 85,5 Prozent der Stimmen erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.