Berlin (AFP) Die Delegierten des FDP-Parteitags in Berlin haben Philipp Rösler erneut zum Parteichef gewählt. Rösler erhielt am Samstag 85,7 Prozent der Stimmen. Insgesamt entfielen 534 von 623 gültigen Stimmen auf den 40-Jährigen. Bei seiner ersten Wahl zum FDP-Chef vor zwei Jahren in Rostock hatte Rösler mehr als 95 Prozent Zustimmung erhalten.

