Berlin (AFP) In der Kampfabstimmung bei der Wahl zum Vize-Chef der FDP hat sich der sächsische FDP-Landesvorsitzende Holger Zastrow gegen die baden-württembergische FDP-Chefin Birgit Homburger durchgesetzt. Auf dem Parteitag in Berlin stimmten am Samstagabend 323 Delegierte für Zastrow und 315 Delegierte für Homburger, die damit ihren Posten als stellvertretende Parteichefin verlor.

