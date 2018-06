Berlin (AFP) Ein Kruzifix im Besucherraum ihres Ministeriums könnte Verbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) Ärger bereiten. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Ilja Seifert forderte die CSU-Politikerin in der "Saarbrücker Zeitung" vom Samstag auf, das Holzkreuz wieder abzuhängen. "Ministerien sind weder Gottes- noch Parteihäuser", sagte Seifert der Zeitung. Er kündigte an, den Vorgang in den Bundestag einbringen zu wollen. Aus der Grünen-Bundestagsfraktion hieß es dem Bericht zufolge, Aigner müsse die "religiöse Neutralität des Staates" akzeptieren.

