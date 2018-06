Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Wirtschaft zu familienfreundlicheren Arbeitsbedingungen aufgerufen. Wer die Fachkräfte der Zukunft haben wolle, müsse auf das Thema Familie mehr Rücksicht nehmen, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei nicht nur per Gesetz zu erreichen. Unter anderem über den Anspruch auf einen Kita-Platz für Kinder unter drei Jahren spricht Familienministerin Kristina Schröder am Dienstag mit Vertretern von Wirtschaft und Verbänden.

