La Manga (SID) - Die deutschen U19-Fußballerinnen haben ihr Auftaktspiel beim Turnier in La Manga/Spanien souverän gewonnen. Beim 3:0 (3:0) gegen die USA brachte Linda Dallmann (4.) die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert in Führung, Melanie Leupolz (33.) und Lina Magull (45./Foulelfmeter) legten nach.

"In der zweiten Halbzeit haben wir leider gegen zehn Amerikanerinnen etwas nachgelassen, so dass wir noch etwas Luft nach oben haben", sagte Meinert. Leupolz war vor Magulls Elfmeter zum 3:0 nur unfair zu stoppen gewesen. Am Montag (11.00 Uhr) trifft Deutschland im zweiten Spiel des Turniers auf Norwegen.