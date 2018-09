Berlin (dpa) - Dem FC Bayern ist die deutsche Meisterschaft wohl endgültig nicht mehr zu nehmen. Die Münchner feierten ein hart erkämpftes 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf und profitierten von den Niederlagen der Verfolger. Borussia Dortmund verlor das Derby bei Schalke mit 1:2, Bayer Leverkusen unterlag dem FSV Mainz 0:1. Bayern hat in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nun 20 Punkte Vorsprung auf Dortmund und 21 auf Leverkusen. Am Tabellenende siegte 1899 Hoffenheim bei der SpVgg Greuther Fürth mit 3:0. Der VfL Wolfsburg setzte sich in Freiburg überraschend 5:2 durch.

