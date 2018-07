Mainz (SID) - Bayer Leverkusen ist auf dem Weg in die Champions League ins Straucheln gekommen. Die Werkself unterlag am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 0:1 (0:0) und kassierte die erste Niederlage nach vier Spielen. Dagegen haben die Mainzer ihre Negativserie von sechs Pflichtspielen ohne Sieg beendet und nehmen wieder die Europacup-Teilnahme ins Visier. Andreas Ivanschitz traf per Handelfmeter (61.) für den FSV.

Vor den 30.124 Zuschauern in der Mainzer Arena liefen zwei ersatzgeschwächte Mannschaften auf. Bei den Gastgebern fehlten Jan Kirchhoff, Nikita Rukavytsya, Júnior Diaz, Niko Bungert, Marco Caligiuri und Radoslav Zabavnik wegen Verletzungen oder Sperren. Bayer musste ohne die etatmäßigen Innenverteidiger Philipp Wollscheid (Gelbsperre) und Ömer Toprak (Kapselverletzung) auskommen.

Unter den Augen von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und Bundestrainer Joachim Löw waren die Mainzer in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team. Nach Vorarbeit von Nicolai Müller vergab Ivanschitz die erste gute Chance (6.). Sechs Minuten später traf der Ungar Ádám Szalai mit einem Distanzschuss die Latte.

Dagegen konnte Leverkusens Top-Torjäger Stefan Kießling zunächst keine Werbung in eigener Sache betreiben. Der Mittelstürmer, der auf eine Berufung Löws für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Kasachstan hofft, vergab eine Großchance nach einem Fehler des Mainzer Kapitäns Nikolce Noveski kläglich (25.).

Diese Szene war dennoch ein Weckruf für die Gäste. Die Leverkusener bestimmten danach das Geschehen, hätten aber trotzdem durch Ivanschitz in Rückstand geraten können (30.). Zwei Minuten später verfehlte ein Distanzschuss des Leverkuseners Gonzalo Castro knapp sein Ziel. Kurz vor der Pause strich ein Kießling-Kopfball am Mainzer Pfosten vorbei (42.).

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel passierte zunächst herzlich wenig. Beide Defensivabteilungen hatten alles im Griff. Das änderte sich erst in der 56. Minute. Zunächst scheiterte Kießling an FSV-Torwart Christian Wetklo, wenige Sekunden später verzog Nationalspieler Lars Bender eine Direktabnahme knapp.

Kurz darauf wurde es auf der Gegenseite heikel. Schiedsrichter Florian Meyer (Burgdorf) wertete eine Abwehraktion des Ex-Mainzers Manuel Friedrich bei einem Schuss von Bo Svensson im Strafraum als Handspiel. Ivanschitz ließ sich vom Elfmeterpunkt nicht zweimal bitten. Es war das sechste Saisontor des Österreichers. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Beste Spieler aufseiten der Mainzer waren Elkin Soto und Innenverteidiger Svensson. Bei Leverkusen konnten Castro und Bender überzeugen.