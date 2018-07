San Sebastian (SID) - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im Europapokal der Pokalsieger Kurs auf das Halbfinale genommen. Der deutsche Meister setzte sich im Viertelfinal-Hinspiel in San Sebastian beim spanischen Vertreter Balonmano Bera Bera klar mit 33:15 (9:7) durch. Beste Werferin für die Thüringerinnen, die wegen eines Streiks bei der Fluggesellschaft erst am Freitagabend auf die iberische Halbinsel flogen, war die Slowakin Lydia Jakubisova mit sieben Toren. Die deutsche Nationalspielerin Nadja Nadgornaja brachte es vor 850 Zuschauern auf sechs Tore. Das Rückspiel findet am 17. März statt.