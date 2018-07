Berlin (dpa) - Der FDP-Vorsitzende Philipp Rösler hat seine Partei aufgerufen, sich von schlechten Umfragewerten nicht entmutigen zu lassen. «Wenn wir zusammenstehen, werden wir auch Erfolg haben», sagte Rösler auf dem FDP-Parteitag in Berlin. Im ZDF-«Politbarometer» liegt die FDP im Moment bei 4 Prozent. Rösler soll am Nachmittag als Parteichef wiedergewählt werden. Er steht seit Mai 2011 an der Spitze der FDP. Auch seine Stellvertreter werden neu gewählt.

