Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler will seine Partei im Wahlkampf mit einem klaren Wirtschaftskurs besonders von den Grünen abgrenzen. Die FDP setze sich für den Mittelstand, solide Haushalte, stabiles Geld und die Entlastung der Bürger ein.

«Deutschland geht es gut. Die FDP wird dafür sorgen, dass es genauso bleibt», sagte Rösler am Samstag in seiner Rede auf dem Parteitag in Berlin. SPD und Grüne wollten Verbote und eine «Steuererhöhungsorgie». Das sei unseriös. «Die Schulden in Deutschland haben zwei Farben: rot und grün», sagte Rösler. Die FDP werde dafür sorgen, dass die Union im Kampf gegen Steuererhöhungen nicht umfalle.

