Ofterschwang (dpa) - Viktoria Rebensburg hat sich mit dem dritten Rang beim alpinen Weltcup in Ofterschwang den fünften Podestplatz in dieser Saison gesichert. Im Riesenslalom fehlte der 23-Jährigen beim Sieg von Anna Fenninger knapp eine Sekunde auf die Österreicherin.

Platz zwei ging an die Slowenin Tina Maze, die schon zuvor als Siegerin der Gesamt- und Disziplinwertung feststand. Maria Höfl-Riesch verschlechterte sich nach Rang sieben im ersten Durchgang noch auf Platz 16. Beim letzten Riesenslalom vor dem Weltcupfinale in Lenzerheide kommende Woche erreichte Veronique Hronek als Zehnte ihr bestes Resultat in dieser Disziplin. Simona Hösl belegte Rang 27.