Johannesburg (AFP) Der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela ist für eine medizinische Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es handle sich um eine vorab geplante Routineuntersuchung, um angesichts von Mandelas Alter seinen Gesundheitszustand zu überprüfen, sagte Präsidentensprecher Mac Maharaj am Samstag. Demnach wurde der 94-Jährige am Samstagnachmittag in eine Klinik in Pretoria gebracht. Die Ärzte hätten mit den Untersuchungen begonnen und mitgeteilt, dass sie bislang nichts Auffälliges gefunden hätten.

