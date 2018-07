Beirut (AFP) Die auf den Golanhöhen verschleppten UN-Beobachter sind nach Angaben von syrischen Aktivisten am Samstag in die Nähe der jordanischen Grenze gebracht worden. Die 21 Blauhelme von den Philippinen seien aus dem syrischen Dorf Dschamla abtransportiert worden, wo sie seit ihrer Geiselnahme gefangen gehalten wurden, teilte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Samstagnachmittag mit. Sie würden "mit Blick auf ihre Freilassung" in das Jarmuk-Tal an der jordanischen Grenze gebracht.

