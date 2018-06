Amman (AFP) Die auf den Golanhöhen verschleppten UN-Beobachter sind im Zuge ihrer Freilassung in Jordanien eingetroffen. Die 21 Blauhelme von den Philippinen seien auf jordanischem Gebiet, sagte die philippinische Botschafterin in Amman, Olivia Palala, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Sie werde nun zur Grenze fahren, um mit den Soldaten zusammenzutreffen. Die jordanische Regierung bestätigte, dass die Blauhelm-Soldaten in Jordanien angekommen seien.

