Caracas (AFP) Der venezolanische Vizepräsident Nicolas Maduro ist als Interimspräsident des lateinamerikanischen Landes vereidigt worden. Maduro legte am Freitagabend in Caracas vor Parlamentspräsident Diosdado Cabello den Amtseid ab. Er schwor "im Namen absoluter Loyalität zu Kommandeur Hugo Chávez" die "Bolivarische Verfassung" Venezuelas zu verteidigen. Die von der Opposition boykottierte Zeremonie wurde im Fernsehen übertragen. Oppositionsführer Henrique Capriles bezeichnete die Interimspräsidentschaft Maduros als illegitim. Laut Verfassung muss Maduro binnen 30 Tagen Neuwahlen ansetzen. Staatschef Chávez war am Dienstag einem Krebsleiden erlegen und am Freitag beigesetzt worden.

