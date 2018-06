Heerenveen (SID) - Eisschnellläufer Samuel Schwarz hat im letzten 1000-m-Rennen der laufenden Weltcup-Saison eine Spitzenplatzierung verpasst. Der Berliner lief in Heerenveen/Niederlande auf seiner Paradestrecke in 1:10,01 Minuten nur auf den neunten Platz. Der Sieg ging an Stefan Groothuis aus den Niederlanden (1:08,91). Schwarz hatte über 1000 m im Dezember den Weltcup in Harbin/China gewonnen. Den Sieg im Gesamtweltcup sicherte sich Kjeld Nuis (Niederlande).

Zuvor hatte Monique Angermüller eine Top-Ten-Platzierung knapp verfehlt. Die Berlinerin lief über 1000 m in 1:17,16 Minuten auf Rang zwölf. Der Tagessieg ging an Olympiasiegerin und Weltmeisterin Christine Nesbitt aus Kanada (1:15,48). "Ich muss schneller werden. Ich bin zu verkrampft gelaufen. Um besser zu werden, muss ich künftig wohl die 1500 m laufen", sagte Angermüller.

Den Sieg im Gesamtweltcup sicherte sich die Amerikanerin Heather Richardson (525 Punkte), vor ihrer Landsfrau Brittany Bowe (480) und der Tschechin Karolina Erbanova (465). Angermüller belegte nach neun Rennen Rang 13 (188).