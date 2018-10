Backnang (dpa) - Bei einem Feuer in der Innenstadt von Backnang bei Stuttgart sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Genaue Zahlen wollte ein Polizeisprecher am Morgen noch nicht nennen.

Aus zunächst ungeklärter Ursache sei gegen 4.30 Uhr ein Gebäudekomplex mit Wohnungen in Brand geraten. Am Morgen löschten Feuerwehrleute nach wie vor Glutnester. Den Angaben nach liegt der Sachschaden mindestens im sechsstelligen Bereich.