Backnang (dpa) - Bei einem Feuer in der Innenstadt von Backnang nahe Stuttgart sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien vermutlich zwei Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Bis die genaue Identität der Toten geklärt sei, werde es noch einige Zeit dauern. Der Großbrand war in der Nacht ausgebrochen und nach Angaben der Polizei am Morgen zwar unter Kontrolle, jedoch noch nicht gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Aussagen von Zeugen könne ein Ofen eine Rolle spielen.

