Backnang (dpa) - Mindestens sieben Menschen, darunter sechs Kinder, sind bei einem Feuer in Backnang bei Stuttgart ums Leben gekommen. Die Leichen seien im ersten Obergeschoss des Gebäudekomplexes gefunden worden. In der Wohnung war nach Polizeiangaben gegen 4.30 Uhr das Feuer ausgebrochen. Vier Menschen konnten die Einsatzkräfte von einer Art Balkon retten. Drei Verletzte kamen in Krankenhäuser. Rettungskräfte betreuten eine unverletzte Person und mehrere Familienangehörige. Die Brandursache war unklar. Nach Zeugenaussage käme dafür ein Ofen infrage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.