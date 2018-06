Backnang (dpa) - Die Zahl der Toten bei dem Großbrand in Backnang nahe Stuttgart ist auf acht angestiegen. Bei den Sucharbeiten sei die Leiche eines weiteren Kindes entdeckt worden, sagte Polizeisprecher Ronald Krötz. Damit kamen bei dem Feuer mindestens sieben Kinder und ein Erwachsener ums Leben. Die Opfer haben nach Angaben der Polizei einen türkischen Migrationshintergrund. Der türkische Botschafter in Deutschland ist auf dem Weg zum Unglücksort. Der türkische Generalkonsul in Stuttgart, Mustafa Türker Ari, war schon am Morgen in Backnang eingetroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.