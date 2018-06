Istanbul (AFP) Nach dem Tod von sieben türkischen Kindern und ihrer Mutter bei der Brandkatastrophe im baden-württembergischen Backnang hat die türkische Regierung von den deutschen Behörden schnelle Aufklärung verlangt. Er erwarte eine Klärung der Brandursache, die "keinen Raum für Zweifel lasse", erklärte Vizepremier Bekir Bozdag am Sonntag per Kurznachrichtendienst Twitter. Angesichts fremdenfeindlicher Anschläge in Deutschland in den vergangenen Jahren hat das Feuer in der türkischen Öffentlichkeit die Sorge ausgelöst, auch der Brand von Backnang könne politische Hintergründe haben.

