Ingolstadt (SID) - Der VfL Bochum hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Die Bochumer unterlagen am 25. Spieltag 1:2 (0:0) beim FC Ingolstadt. Pascal Groß (56.) und der Brasilianer Caiuby (64.) trafen für Ingolstadt, Leon Goretzka (61.) war für Bochum erfolgreich. Damit rissen die Serien beider Klubs: Der VfL war zuvor viermal in Folge auswärts ungeschlagen, Ingolstadt hatte die zurückliegenden fünf Heimspiele nicht gewonnen.

Die 6101 Zuschauer langweilten sich über weite Strecken der ersten Hälfte. Beide Teams scheuten das Risiko in der Offensive, die Defensivarbeit stand an erster Stelle. Der äußerst schwachen Partie fehlten Tempo und Torchancen. Lediglich die Ingolstädter Christian Eigler (12.) und Caiuby (45.) sowie der Bochumer Marc Rzatkowski (16.) sorgten für einen Hauch von Gefahr. Zur Pause hatte das trostlose Spiel das Ergebnis, das es verdiente.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde die Begegnung nicht besser, in beiden Strafräumen spielte sich so gut wie nichts ab. Erst nach einer Chance durch den Bochumer Yusuke Tasaka (55.) nahm die Partie endlich Fahrt auf. Im Gegenzug erzielte Groß sein zweites Saisontor.

Nur fünf Minuten später sorgte Goretzka mit seinem vierten Saisontreffer für den Ausgleich. Der 18-Jährige traf per Kopf. Kurz darauf war Caiuby mit seinem siebten Saisontor für die erneute Führung der Gastgeber verantwortlich. Dabei hatte der Brasilianer Glück, dass sein eigentlich harmloser Schuss abgefälscht wurde.

Beste Spieler aufseiten der Ingolstädter waren Caiuby und Marvin Matip. Bei den Bochumern konnten Rzatkowski und Goretzka überzeugen.