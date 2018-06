Celta de Vigo (SID) - Dank des früheren Weltfußballers Cristiano Ronaldo ist der spanische Rekordmeister Real Madrid auf den zweiten Platz der Primera División geklettert. Der portugiesische Stürmerstar erzielte beim 2:1 (0:0) bei Celta Vigo beide Treffer (61./71.) für die Königlichen. Für die Gastgeber hatte Iago Aspas (63.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Mit Angriffen auf die Polizei und Spieler-Zone haben wütende Vigo-Fans auf die wachsende Abstiegsgefahr für ihren Klub reagiert. Zahlreiche Vigo-Rowdys bewarfen nach dem Abpfiff am Spieler-Ausgang des Stadion die Polizei und Fahrzeuge der Celta-Profis mit Flaschen und Steinen.

Bei den Ausschreitungen wurde nach Polizeiangaben die Heckscheibe am Fahrzeug von Vigos Mittelfeldspieler Alex Lopez völlig zerstört. Die Polizei nahm drei Randalierer vorübergehend fest. Ob bei den Ausschreitungen weiterer Sachschaden entstanden ist und auch Personen verletzt worden sind, teilte die Polizei nicht mit.

Mit 58 Punkten liegt Real einen Punkt vor Atlético Madrid. Der Europa-League-Gewinner verlor gegen Real Sociedad San Sebastian durch einen Treffer von Xabi Prieto (53.) mit 0:1 (0:0). Tabellenführer FC Barcelona (71) hatte bereits am Samstag durch Treffer von Alexis Sánchez und Ausnahmespieler Lionel Messi gegen Schlusslicht Deportivo La Coruna 2:0 gewonnen.

Nachdem Ronaldo kurz vor der Pause mit einem Kopfball nur die Latte getroffen hatte, traf der 28-Jährige im Anschluss an eine Ecke des deutschen Nationalspielers Mesut Özil zur Real-Führung. Celta Vigo gelang durch einen von Abwehrspieler Pepe abgefälschten Schuss von Aspas allerdings fast postwendend der Ausgleich. Nach einem Foul am Brasilianer Kaká war erneut Ronaldo zur Stelle, der per Foulelfmeter sein 26. Saisontor und zugleich den Endstand erzielte.

Während Özil durchspielte, musste Sami Khedira nach der Pause dem spanischen Welt- und Europameister Xabi Alonso weichen.