Rom (dpa) - Vor dem Beginn der Wahl eines neuen Papstes am Dienstag werden im Vatikan die letzten Vorbereitungen für das Konklave getroffen. Am zweiten Sonntag ohne Angelus-Gebet feierten die Kardinäle die Messe in ihren jeweiligen Titelkirchen in Rom und kamen Medienberichten zufolge zu informellen Treffen zusammen, um sich weiter auszutauschen und besser kennenzulernen. Beobachter rechnen damit, dass das Konklave schnell abgeschlossen sein könnte, auch wenn es noch keinen klaren Favoriten für den Stuhl Petri gibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.