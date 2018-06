Berlin (dpa) - Ein weiterer Verdächtiger der tödlichen Prügelattacke auf den Berliner Jonny K. auf dem Berliner Alexanderplatz hat sich gestellt. Der 24-Jährige sei gestern bei seiner Ankunft in Berlin direkt am Flughafen von der Polizei festgenommen worden, sagte die Sprecherin der Justizverwaltung, Lisa Jani. Der Mann sei einer von zwei Beschuldigten, die noch auf der Flucht waren. Jonny K. war in der Nacht zum 14. Oktober 2012 ohne Anlass angegriffen, brutal verprügelt und getreten worden. Der 20-Jährige starb einen Tag später an Gehirnblutungen.

