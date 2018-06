Hamburg (SID) - Hockey-Olympiasiegerin Mandy Haase hat am Sonntag ihren Abschied aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Die 30-Jährige will in Zukunft nur noch in der Bundesliga für den Mannheimer HC zum Schläger greifen. Haase hatte mit der deutschen Mannschaft 2004 in Athen Gold gewonnen.