Berlin (dpa) - Der Winter lässt dem Frühling keine Chance: Mit Frost und Schneefall ist er vor allem im Norden Deutschlands zurückgekehrt. Schnee und Eis verwandelten Straßen in Rutschbahnen, es gab viele Unfälle mit mehreren Leichtverletzten. In Hamburg und Schleswig-Holstein lag eine bis zu 16 Zentimeter dicke Schneedecke. In der Hansestadt krachte es rund 50 Mal. In Schleswig-Holstein hatten die Autofahrer auch mit Schneeverwehungen zu kämpfen. In Niedersachsen blieb es meist bei Blechschäden. Weitgehend unbehelligt vom erneuten Wintereinbruch blieb dagegen Bayern.

