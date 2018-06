Stuttgart (dpa) - Der größte islamische Dachverband in Deutschland, Ditib, fordert nach dem verheerenden Brand mit acht Toten in Backnang Ermittlungen in alle Richtungen. Die deutschen Sicherheitsbehörden dürften keine Optionen vorschnell außer Acht lassen, erklärte die türkisch-islamische Union. Auch die türkische Regierung forderte eine vollständige Untersuchung. In der Nacht zum Sonntag waren eine Mutter türkischer Herkunft und sieben ihrer zehn Kinder im Alter von sechs Monaten bis 16 Jahren gestorben. Ursache des Feuers könnte ein technischer Defekt an einem Holzofen sein.

