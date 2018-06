Flensburg (AFP) Vor dem Flensburger Landgericht hat am Montag der Prozess gegen eine 29-Jährige wegen fünffacher Kindstötung begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Totschlag in fünf Fällen vor. Sie hatte gestanden, die Neugeborenen in den Jahren 2006 bis 2012 nach der Geburt getötet zu haben.

