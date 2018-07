Stuttgart (AFP) Der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch hat flexible Arbeitszeitmodelle in neuen Unternehmensleitlinien festgeschrieben. Bosch wolle familiäre und betriebliche Bedürfnisse der Mitarbeiter in Einklang bringen, mobiles Arbeiten fördern und eine Führungskultur zu schaffen, in der Ergebnisse anstelle der Präsenz am Arbeitsplatz im Mittelpunkt stehen, wie der Konzern am Montag mitteilte. So könnten zum Beispiel Mütter und Väter flexibel von zu Hause aus arbeiten, wenn das Kind einmal krank ist. Zudem könne eine Führungskraft in Teilzeit tätig sein, um Angehörige zu pflegen.

