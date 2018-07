Wiesbaden (AFP) Der Außenhandel der deutschen Wirtschaft hat zum Jahresbeginn angezogen. Deutsche Unternehmen hätten im Januar Waren im Wert von 91,9 Milliarden Euro in andere Länder ausgeführt, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Dies habe bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte einem Anstieg um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat Dezember entsprochen. Der Gesamtwert nach Deutschland eingeführter Waren habe 3,3 Prozent höher gelegen als im Vormonat und sich auf insgesamt 76,2 Milliarden Euro belaufen.

