Berlin (AFP) Gut ein halbes Jahr nach seinem ersten Treffen soll der Demografiegipfel aus Politikern, Verbänden und Experten im Mai wieder zusammenkommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte am Montag in Berlin den zweiten Demografiegipfel für den 14. Mai an. Dann sollen unter anderem die Ergebnisse der im letzten Oktober gebildeten Arbeitsgruppen beraten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.