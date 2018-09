Oettingen (AFP) Deutschlands größte Biermarke Oettinger verkauft ihr komplettes Bier-Sortiment ab sofort mit dem einheitlichen Siegel "Ohne Gentechnik". Damit sei Oettinger die erste Brauerei in Deutschland, die Kunden die Gentechnik-Freiheit ihres Bieres mit der Kennzeichnung garantiere, erklärte Oettinger-Inhaber und -Geschäftsführer Dirk Kollmar am Montag am Firmensitz im bayerischen Oettingen. "Mit dem Siegel geben wir dem Verbraucher Gewissheit, dass nicht die geringste Spur von gentechnisch veränderten Rohstoffen in unserem Bier enthalten ist."

