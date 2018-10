Istanbul (AFP) Angesichts rechtsextremistischer Anschläge in Deutschland in der Vergangenheit hält die Türkei nach den Worten ihres Staatspräsidenten Abdullah Gül bei der Brandkatastrophe von Backnang auch einen politischen Hintergrund für möglich. Wegen fremdenfeindlicher Brandanschläge in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren "ziehen wir alle Möglichkeiten in Betracht", sagte Gül nach türkischen Medienberichten vom Montag während eines Besuches in Schweden. Derzeit gebe es aber noch nichts Abschließendes über die Ursache des Feuers, das sieben türkischen Kinder und ihrer Mutter tötete.

