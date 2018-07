Berlin (AFP) Die Bundesregierung will ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 womöglich schon am Mittwoch und damit eine Woche früher als geplant verabschieden. "Das liegt im Bereich des Möglichen", sagte Vizeregierungssprecher Georg Streiter am Montag in Berlin. Die Gespräche seien aber noch nicht beendet.

