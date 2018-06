Brüssel (AFP) Vor einer Abstimmung des ungarischen Parlaments über umstrittene Änderungen der Verfassung hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) die Einhaltung europäischer Grundwerte gefordert. "Die Bundesregierung hat keinen Zweifel daran gelassen, dass Europa eine Wertegemeinschaft ist und dass wir erwarten, dass diese Werte auch nach innen gelebt werden", sagte Westerwelle am Montag in Brüssel am Rande einer Sitzung der EU-Außenminister. "Es geht nicht nur um Verfassungen und Rechte, die auf dem Papier stehen, sondern sie müssen in der Praxis auch gelebt werden. Das ist der Maßstab, der für uns alle in Europa gilt."

