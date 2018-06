Berlin (AFP) Die Zahl der ausländischen Ärzte in Deutschland hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. 2012 waren in der Bundesrepublik erstmals mehr als 30.000 ausländische Mediziner gemeldet, wie die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf eine aktuelle Statistik der Bundesärztekammer (BÄK) berichtete. 2002 waren es nur 16.160 Mediziner aus dem Ausland, von denen 13.180 berufstätig waren.

