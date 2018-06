Philadelphia (SID) - Die Krise der Buffalo Sabres hält an. Das Team der drei deutschen Eishockey-Profis Christian Ehrhoff, Jochen Hecht und Alexander Sulzer kassierte bei den Philadelphia Flyers eine 2:3-Niederlage und ging zum vierten Mal in Serie als Verlierer vom Eis. Hecht traf in Unterzahl zum Endstand, konnte sich über sein zweites Saisontor in der Profiliga NHL aber nicht freuen. Sulzer fehlte erneut verletzt.

Dass Hecht zuletzt nicht im Aufgebot stand, gefiel dem Mannheimer nicht. "Man ist nie glücklich, wenn man gestrichen wird", sagte der Stürmer. Der 35-Jährige will weiter seine Chancen nutzen: "Ich gebe nicht auf und gehe meinen Weg. Ich werde meine Jungs nicht im Stich lassen."

Buffalo ist mit 21 Punkten Vorletzter der Eastern Conference. Schlechter stehen im Osten nur die Florida Panthers (20) da. Die Cats mit Center Marcel Goc verloren 2:5 gegen die Montréal Canadiens (38), Spitzenreiter der Eastern Conference.

Nach fünf Niederlagen in Serie und zwei Spielen ohne eigenen Treffer (0:3 und 0:6) haben sich die Edmonton Oilers zurückgemeldet. Das Team von Trainer Ralph Krueger gewann 6:5 gegen die Chicago Blackhawks. Chicago, das in den ersten 24 Saisonspielen keine Niederlage nach 60 Minuten kassiert hatte, blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Punktgewinn.