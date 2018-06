Düsseldorf (dpa) - Zahlreiche Stromversorger in NRW haben nach einer Studie der Verbraucherzentrale ihre Preise im Windschatten der Energiewende übermäßig angehoben.

Sie hätten die gesetzlichen Umlageerhöhungen zum Jahresbeginn für unangemessene Preiserhöhungen missbraucht, sagte der Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, Klaus Müller, am Montag in Düsseldorf. Allein die rund 3,5 Millionen Verbraucher in der Grundversorgung in Nordrhein-Westfalen zahlten dadurch in diesem Jahr über 50 Millionen Euro mehr als angemessen gewesen wäre. Die Verbraucherzentrale werde die «Schwarzen Schafe» abmahnen und notfalls vor Gericht ziehen, sagte Müller.

Mitteilung Verbraucherzentrale mit Korrekturhinweis