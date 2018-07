Paris (AFP) Angesichts der schlechten Wachstums- und Arbeitslosenzahlen in Frankreich will die konservative Opposition am 19. März einen Misstrauensantrag gegen die Regierung im Parlament einbringen. Der sozialistische Präsident François Hollande vermittle den Eindruck des "Fatalismus", sagte der Chef der Oppositionspartei UMP, Jean-François Copé, am Montag dem Sender France Inter. Er wolle die Regierung in der Debatte fragen, ob ihr klar sei, dass das Land am "Scheideweg" stehe.

