Caracas (SID) - Der politisch bislang eher zurückhaltend aufgetretene venezolanische Fußball-Nationalspieler Juan Arango von Borussia Mönchengladbach hat das Engagement des in der vergangenen Woche im Alter von 58 Jahren verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez für den Sport in einem Heimatland gewürdigt. "Er hat zweifellos Geschichte in Venezuela geschrieben und eine unauslöschbare Spur hinterlassen", schrieb der Kapitän der venezolanischen Nationalmannschaft in einem Kondolenzschreiben.

Der Brief wurde auf der Internetseite des Kommunikationsministeriums in Caracas veröffentlicht. Chavez habe immer den Sport in Venezuela unterstützt, deshalb sei es möglich gewesen, dass Venezuela Ausrichter der Copa America 2007 geworden sei. "Deshalb und aufgrund anderer Dinge werden ich und meine Mitspieler der Nationalmannschaft immer dankbar sein. Definitiv ist eine Führungsfigur gestorben. Ich möchte seiner Familie, seinen Mitarbeitern und seinen Anhängern mein aufrichtiges Beileid ausdrücken. Ruhe in Frieden, Präsident."

Juan Arango gilt nach dem kontinuierlichen Aufschwung der venezolanischen Nationalmannschaft als einer der populärsten Sportler in einem Heimatland.